Rode kaart van Sadick terecht? Serge Gumienny velt zijn ongezouten oordeel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De vierde speeldag in de Jupiler Pro League had enkele dubieuze fases. Serge Gumienny herbekijkt de rode kaart van Mujaid Sadick.

KRC Genk kreeg tegen Beerschot een strafschop tegen, toen Mujaid Sadick spits Ayouba Kosiah neertrok in de zestien. Penalty, maar ook een rode kaart voor de speler van de Limburgers.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny is alvast duidelijk over de strafschop die Beerschot kreeg. “Een terechte beslissing, al vond ik de rode kaart die volgde toch wel heel streng”, oordeelt Gumienny in Het Belang van Limburg.

Het is kijken wel interpretatie de scheidsrechter aan het voorval. “Volgens het reglement moet je rood geven, wanneer een speler in de zestien een open doelkans ontneemt met een fout, waarbij hij de bal niet probeert te spelen.”

Door de trekfout is een rode kaart zeker te verantwoorden, zo geeft Gumienny nog mee. Maar er is nog meer: het moet ook een open doelkans zijn voor de spits.

“Volgens mij stond keeper Hendrik Van Crombrugge heel dichtbij en had hij die bal nog kunnen pakken. Geel zou daarom voldoende zijn voor mij”, is het oordeel van Gumienny.