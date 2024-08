Club Brugge pakt duurbevochten eerste driepunter van het seizoen tegen Antwerp

Club Brugge heeft zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Op eigen veld versloeg de landskampioen Antwerp dankzij een late penaltygoal.

Club Brugge moest zich na een 1 op 9 herpakken tegen Antwerp. Hayen koos voor Seys in plaats van Siquet op rechtsachter, Tzolis verving de vertrokken Nusa op links. Bij Antwerp kwam Keita weer in de ploeg.

Club begon het best aan de wedstrijd, maar het was Chery die Mignolet na zo’n tien minuten aan het werk zette met een schot in de draai. Lammens duwde een kopbal van Nilsson na een kwartier op de lat.

Daarna herstelde Antwerp het evenwicht, Kerk en Janssen zetten Mignolet opnieuw aan het werk. Club was net voor de rust het gevaarlijkst, maar Lammens echt in verlegenheid brengen lukte niet voor blauw-zwart.

Nilsson verlost Club Brugge

In de tweede helft zakte het niveau en veel kansen leverde die ook niet op. Tot Club tien minuten voor tijd een penalty kreeg na een fout van Doumbia op Vermant. Nilsson maakte zijn eerste voor Club en zette blauw-zwart 1-0 voor.

In de 87ste minuut werd het nog wat moeilijker voor Antwerp, na een tweede gele kaart voor Odoi. De Antwerp-supporters reageerden met het gooien van enkele vuurpijlen op het veld. Scoren lukte niet meer voor Antwerp.

Club Brugge pakt zo zijn eerste driepunter van het seizoen, coach Nicky Hayen redt zijn vel. Blauw-zwart schuift zo een beetje op in het klassement. Voor Antwerp is het de tweede nederlaag van het seizoen.