Antwerp pakt uit met stevige reactie na trieste voorval in duel met Club Brugge

Gustaf Nilsson van Club Brugge kreeg zondag een aantal vuurpijlen zijn richting uit vanuit het bezoekersvak waar de fans van Antwerp zaten. Tijdens de wedstrijd geraakte ook een fan van Antwerp gewond. De club komt nu met een stevige reactie na dit voorval.

Voor de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp werd er pyrotechnisch materiaal ontstoken in het uitvak. Tijdens deze actie geraakte een fan van Antwerp gewond. Deze persoon heeft ernstige brandwonden opgelopen. Antwerp heeft ondertussen al contact opgenomen met de betrokken fan en heeft een waarschuwing voor de dader(s).

De club heeft vernomen dat er een slachtoffer is gevallen vóór aanvang van de wedstrijd ten gevolge van het gebruik van pyrotechnisch materiaal, afgelopen zondag in Brugge. Eén van onze eigen fans is in het bezoekersvak gewond geraakt en heeft ernstige brandwonden opgelopen. Het spijtige bewijs dat zo’n acties mensen in gevaar brengt en kwalijke gevolgen kan hebben.

De club doet er momenteel, samen met de thuisploeg en de ordediensten, alles aan om de daders op te sporen en te straffen. RAFC heeft intussen met het slachtoffer contact opgenomen, zal haar ondersteunen waar mogelijk en wenst haar een spoedig herstel toe.

RAFC herhaalt dat het zich distantieert van elke ongeoorloofde actie die de veiligheid van iedereen in een voetbalstadion in het gedrang brengt. De club heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd in het creëren van een veilige voetbalomgeving en het kunnen identificeren van de juiste personen. Dat gebeurt in overleg met alle bevoegde instanties, zowel binnen het voetbal als erbuiten. We gaan dat blijven doen en verder uitbreiden.

Antwerp is het duidelijk niet van plan om dit voorval zomaar te laten voorbijgaan. Een samenwerking tussen de verschillende partijen moet ervoor zorgen dat de dader(s) zo snel mogelijk geïdentificeerd worden