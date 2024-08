Hayen nog steeds niet veilig: "Dat lijkt me geen al te prettige gedachte voor de trainer"

Nicky Hayen heeft zijn broodnodige zege beet. Dat wil niet zeggen dat hij nu al veilig is, al hoopt iedereen bij Club Brugge wel dat de resultaten nu crescendo zullen gaan. Want ze willen doorgaan met Hayen, al zullen ze niet twijfelen om in te grijpen, weet Peter Vandenbempt.

Vandenbempt zag het vuur weer oplaaien bij de spelers en dat was nodig. "Ook al is het nog vroeg op het seizoen, voor coach Nicky Hayen was het belangrijk dat hij tegen Antwerp zijn ploeg weer kon laten lijken op die van in de play-offs", zegt hij bij Sporza.

"Dat hebben de bazen van bij de start van het seizoen gemist. Het was duidelijk dat zij niet van plan waren om het nog weken aan te kijken. Maar kijk, Hayen en de ploeg hebben dat gevraagde antwoord enigszins gegeven."

Het is nog niet helemaal wat het moet zijn, maar de beterschap was merkbaar tegen Antwerp. "De eerste 20 minuten bracht Club energie, daarna was het wel wat minder en moest de ploeg het hebben van kleine opflakkeringen."

Het geloof in de kentering is er weer. "Wat we deze week hebben geleerd, is dat iedereen in Brugge wil blijven samenwerken met Nicky Hayen. Ze vinden hem allemaal een goede trainer. Maar de komende maanden zal er niet erg veel nodig zijn om hem zomaar aan de kant te schuiven."

"Zo veel geduld als met Ronny Deila zal men niet hebben. Club wil niet nog een seizoen als het vorige. Dat lijkt me geen al te prettige gedachte voor de trainer."