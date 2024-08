Zware straf wacht voor Antwerp-supporters: "Dit kan niet door de beugel"

Er hangt de Antwerp-supporters die met vuurpijlen in het vak van Club Brugge smeten een zware straf boven het hoofd. Maar ook de club kan en zal waarschijnlijk gestraft worden.

Na de rode kaart voor Denis Odoi gingen de poppen aan het dansen. Er vlogen vuurpijlen vanuit het bezoekende vak op het veld en er vielen er ook in het vak van de Club-supporters. Twee mensen werden geraakt.

De match delegate nam het voorval op in zijn wedstrijdverslag en zal het overmaken aan de Nationale Kamer Burgerrechtelijke Uitsluiting en het bondsparket. De schuldigen zullen geïdentificeerd worden en zullen een sanctie krijgen. Een stadionverbod van 10 jaar hangt hen boven het hoofd.

Maar ook Antwerp kan aansprakelijk gesteld worden en zal waarschijnlijk gestraft worden. Dat kan een geldboete zijn, maar ook verschillende wedstrijden zonder uitsupporters. Het nieuwe reglement is duidelijk: als een match moet stilgelegd worden dan riskeert de club drie uitwedstrijden zonder supporters.

De vraag is nu of de match ook effectief 'tijdelijk stilgelegd' is wegens die ongeregeldheden, want er werd op dat moment niet gevoetbald door de rode kaart van Odoi, weet HLN.

"Dit gedrag kan niet door de beugel. De veiligheid van de supporters en spelers kwam in het gedrang en dat moet bestraft worden. Wie zoiets doet, is niet welkom in onze stadions", aldus Pro League-CEO Lorin Parys.