Dit heeft Antwerp te zeggen na incident met vuurpijlen op Jan Breydel

Er hangt de Antwerp-supporters die met vuurpijlen in het vak van Club Brugge smeten een zware straf boven het hoofd. Maar ook de club kan en zal waarschijnlijk gestraft worden. Antwerp heeft nu gereageerd op de zaak.

Na de rode kaart voor Denis Odoi gingen de poppen aan het dansen. Er vlogen vuurpijlen vanuit het bezoekende vak op het veld en er vielen er ook in het vak van de Club-supporters. Twee mensen werden geraakt.

Een andere pijl miste Club-aanvaller Nilsson maar op een haar na. De match delegate nam het voorval op in zijn wedstrijdverslag en zal het overmaken aan de Nationale Kamer Burgerrechtelijke Uitsluiting en het bondsparket.

De supporters moeten een jarenlang stadionverbod vrezen, Antwerp zou een boete of tot drie wedstrijden achter gesloten deuren kunnen krijgen. The Great Old heeft inmiddels een statement gelanceerd over de zaak.

Duidelijk statement van Antwerp

"RAFC veroordeelt ten stelligste het gedrag van een aantal individuen, gisteren in het uitvak van het Jan Breydelstadion. Het gooien van vuurpijlen hoort niet, brengt mensen in gevaar en kan ernstige gevolgen hebben."

"We hebben intussen vernomen dat er gelukkig geen gewonden zijn gevallen", aldus Antwerp in het statement.