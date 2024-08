Degryse heeft één grote opmerking over wie er beter moet presteren bij Club Brugge

Club Brugge heeft zijn eerste driepunter van het seizoen te pakken. Net op tijd voor Nicky Hayen. De winst tegen Antwerp verhulde echter nog niet alle problemen die er bij het seizoensbegin waren. Ook Marc Degryse roept enkele jongens op om hun niveau op te krikken.

Het verschil met de vorige matchen was dat Antwerp zijn kansen niet afmaakte en Club aan een penalty genoeg had voor de drie punten. “Nicky Hayen heeft het goed gedaan. Het was van moeten na die 1 op 9, maar Club startte echt goed", aldus Degryse in HLN.

"Hayen heeft ervoor gezorgd dat iedereen op scherp stond. Drie jonge gasten staken er voor mij bovenuit: Seys, De Cuyper en Vermant. Gedreven, hongerig en met drang naar voor. Dat ontbrak de laatste weken een beetje bij Club."

Maar de gevestigde waarden moeten eigenlijk het voortouw nemen. "De ‘oudere’ garde kan er beter een voorbeeld aan nemen. Vanaken moet te veel aan het collectief denken om zelf te schitteren, Skov Olsen en Tzolis komen er moeilijk uit - spelen die gretige backs misschien in hun nadeel? Feit is dat die routiniers nog een beetje met een ‘komt wel goed’-mentaliteit rondlopen."

"‘t Is nog geen moneytime voor hen. Maar ze mogen toch iets meer hun klasse tonen. Want we weten hoe goed ze kunnen zijn. Chapeau voor Nilsson trouwens, dat hij die penalty durfde nemen."

Er werd al getwijfeld aan Nilsson, maar die moet wel nog zijn eerste veldgoal maken. "De kop is eraf voor een spits die tot nog toe vooral pech kende. Club heeft in een crisisperiode tijd gekocht. Maar voor de interlandbreak mogen die jongens met naam en faam toch nog iets laten zien. Want met gretigheid alleen kom je er niet."