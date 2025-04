Deze Club Brugge-speler wil bestuur tijdens play-offs overtuigen om hem toch nog een kans te geven

Michal Skoras heeft voorlopig geen plannen om Club Brugge te verlaten. De 25-jarige winger liet zich afgelopen weekend opmerken met een sterke invalbeurt tegen Racing Genk en kreeg daarvoor complimenten van trainer Nicky Hayen.

De positieve feedback deed Skoras zichtbaar deugd na een seizoen waarin hij amper aan spelen toekwam. Skoras viel in minuut 84 in en had meteen impact. Met enkele balveroveringen en een scherpe voorzet voor Tzolis zorgde hij voor dreiging. Bovendien leidde zijn teruglegger tot de fase waarin Genk de beslissende penaltyfout beging. Hayen sprak na afloop vol lof over de Pool, die daarmee zijn waarde nog eens kon laten zien.

Ondanks zijn beperkte speeltijd – slechts vijf basisplaatsen dit seizoen – voelt Skoras zich naar eigen zeggen goed bij Club Brugge. Hij zou het liefst blijven, ook na de zomer. Vanuit zijn entourage klinkt dat hij niet meteen aan een vertrek denkt, zolang hij zich goed voelt in Brugge en perspectief blijft zien.

Toch is er wel degelijk buitenlandse interesse, vooral uit Polen. Maar een terugkeer naar zijn thuisland is voor Skoras geen optie op dit moment. De aanvaller blijft voorlopig liever in de Belgische competitie om zich verder te bewijzen.

Skoras heeft nog een contract tot 2027 en voelt dus geen haast om te vertrekken. Ook Club Brugge is niet van plan hem zomaar te laten gaan. De club betaalde vorig jaar zo’n zes miljoen euro voor hem en wil bij een eventueel vertrek een zo groot mogelijk deel van dat bedrag recupereren.

De Poolse international verloor de voorbije maanden zijn plek bij de nationale ploeg en zijn marktwaarde zakte. Maar met zijn prestatie tegen Genk heeft Skoras opnieuw laten zien wat hij in zijn mars heeft – iets waar Club Brugge en hijzelf hopelijk op kunnen voortbouwen.