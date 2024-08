📷 Niet alleen vuurpijlen richting Gustaf Nilsson tijdens Club-Antwerp: "Sommige fans hebben geen hersencellen"

De wedstrijd tussen Club Brugge en Royal Antwerp FC stond bol van de spanning, maar deed ook hier en daar wat potjes overkoken. In de laatste minuten liep het grondig fout.

Toen Denis Odoi een tweede keer geel kreeg nadat hij Gustaf Nilsson neerhaalde werden er vanuit de tribune vuurpijlen gegooid naar de speler van Club Brugge, toen hij op het gras lag.

De vuurpijl raakte Nilsson echter niet en werd snel verwijderd door een steward. Maar blijkbaar was dat niet de enige vuurpijl die gegooid werd.

Volgens Le Soir zijn er ook fakkels met Bengaals vuurwerk in het Brugse publiek gegooid door Antwerpsupporters. Daarbij zouden twee fans van blauwzwart gewond geraakt zijn.

De wedstrijd werd eventjes gestaakt, maar de spelers verdwenen niet van het veld. Het voorval zal hoe dan ook een staartje krijgen voor Royal Antwerp FC. Op sociale media wordt alvast afkeurend gereageerd.

Some fans have no brain cells #CLUANT pic.twitter.com/vUcsGIAsVb