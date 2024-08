Antwerp pakt nul op zes in toppers: "En dat had minstens 4 op 6 moeten zijn"

Antwerp kon na Anderlecht ook geen punten pakken tegen Club Brugge. En dat liet een gevoel van frustratie achter bij de Antwerp-spelers, want ook in Jan Breydel was er meer te rapen geweest.

Vincent Janssen had bijvoorbeeld een paar kansen. In het algemeen had Antwerp zelfs de betere kansen, maar de penaltyfase besliste alles. Gustaf Nilsson scoorde het enige doelpunt van de partij.

"Zeker, we spelen een goeie wedstrijd", aldus Janssen. "Er waren wat kansjes langs beide kanten en wij hadden misschien wel de betere. We hoefden hier zeker niet te verliezen."

"Ik had één kans in de eerste helft, maar ik moet vooral de kapstok zijn voor het team. Nul op zes tegen Anderlecht en Club? Eén van die twee moest je winnen. Dat is zeker frustrerend, want dat zijn toch de wedstrijden waar het om draait. Als team hebben we echter sterk gespeeld."

Ook Tjaronn Chery leefde met hetzelfde gevoel. "Dit is super zuur, want we hadden nooit moeten verliezen. In de eerste 20 minuten waren zij nog best gevaarlijk, maar daarna moeten wij onze kansen afmaken."

De aanvallende middenvelder zag ook waar het Antwerp nog aan ontbreekt. "Er moet iets meer 'slimmigheid' in het team komen. Daarin kunnen we nog wel stappen zetten, maar voor de rest kunnen we hierop verder breien."