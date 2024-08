In Jan Breydel vergeten ze snel: kampioenenmaker Odoi werd uitgefloten en uitgejouwd

Een paar maanden geleden scoorde Denis Odoi nog de treffer in het Lotto Park die later voldoende zou blijken om Club Brugge kampioen te maken. Zondag keerde hij terug naar Jan Breydel na zijn overgang naar Antwerp, maar het Brugse publiek was zijn verdiensten blijkbaar al vergeten.

Odoi onderhandelde eerst met Club nadat zijn contract was afgelopen, maar daar wilden ze dat hij fors zou inleveren. Antwerp bood hem een beter contract voor twee jaar en dus was de keuze snel gemaakt. Zijn terugkeer naar Jan Breydel op speeldag 4 van het nieuwe seizoen werd allesbehalve een vrolijke hereniging. De wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp was amper begonnen of er klonk al een luid fluitconcert vanaf de tribunes. Dat Odoi voor de aartsvijand gekozen had, stak blijkbaar bij een groot deel van het publiek op Jan Breydel. Odoi, die 2,5 jaar bij Club Brugge speelde en tijdens de Champions' Play-offs nog de cruciale winnende goal maakte op het veld van Anderlecht, werd nu met openlijke vijandigheid ontvangen. Telkens hij de bal raakte, volgde een verbale uitbarsting van het publiek richting "de verrader" die naar Stamnummer 1 was vertrokken. En dat leek de ervaren 36-jarige toch te raken. Tijdens de wedstrijd kreeg hij een onnodige gele kaart en in de slotfase werd hij zelfs voortijdig naar de kleedkamers gestuurd na een duel met Nilsson en een tweede gele kaart. ROOD! 😱 Denis Odoi krijgt zijn tweede gele kaart en moet van het veld! ❌ #PlayOffFinal pic.twitter.com/FNUhhdIvNr — DAZN België (@DAZN_BENL) May 26, 2018