Aangename wedstrijd tussen STVV en Dender eindigt in 3-3 na gelijkmaker in het absolute slot van Akman

STVV kreeg zaterdag Dender op bezoek in Limburg. Eén wissel bij STVV ten opzichte van de wedstrijd tegen Antwerp. Kokubo kwam in het team ten koste van Coppens. Vincent Euvrard stelde met Berte en Viltard twee nieuwe jongens op na de wedstrijd tegen KV Kortrijk.

Dender begon sterk aan de wedstrijd en zorgde in de eerste minuten voor de grootste dreiging. Dat werd beloond want in de dertiende minuut trapte Roman Kvet zijn team verdiend op voorsprong.

Niet lang na de 0-1 zorgde Kahveh Zahiroleslam voor de reactie. De Amerikaanse spits kon na een knappe bal van Ryotaro Ito de bordjes opnieuw gelijk hangen. Nog geen acht minuten later was het opnieuw de 22-jarige spits die STVV op voorsprong bracht.

In de tweede helft stond Dender voor de opdracht om de 2-1 achterstand om te buigen. De mannen van Euvrard hadden dat duidelijk begrepen want na slechts drie minuten spelen zorgde Nsimba met een heerlijke krul voor de gelijkmaker.

Niet lang na de 2-2 was het opnieuw STVV. Bertaccini kan op aangeven van de onvermijdelijke Zahiroleslam de 'Kanaries' opnieuw op voorsprong brengen. Dender ging in het slot nog opzoek naar de gelijkmaker en vond die ook in het absolute slot. Akman verwerkt een vrije trap in minuut 92 aan de eerste paal binnen.

Zo eindigde de wedstrijd in een 3-3 gelijkspel. Voor STVV is de nul van het bord. Dender is dankzij het gelijkspel nog steeds ongeslagen in de Jupiler Pro League. De Promovendus won twee wedstrijden en speelde ook twee keer gelijk.