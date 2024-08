Waarom telde doelpunt bij Club Brugge wel en bij Dender niet? "De scheidsrechter maakte een grote fout"

Het was een beslissing die bij velen vreemd overkwam. Scheidsrechter Michiel Allaerts keurde gisteren een goal van Dender af nadat STVV-doelman Kokubo de bal recht tegen spits Nsimba knalde. Het deed denken aan die goal van Vetlesen tegen Union, die wel werd goedgekeurd.

In de play-offs knalde Union-doelman Moris de bal tegen Vetlesen en die caprioleerde ook binnen. Die telde toen wel, terwijl Allaerts de goal van Dender af. “Scheidsrechter Michiel Allaerts keurde de goal af, maar maakte daarbij een grote fout", zegt ex-ref Serge Gumienny in HBvL.

"Want hij floot al nog voor de bal over de lijn was gerold, waardoor de VAR niet meer mocht ingrijpen. Daar had hij gewoon enkele seconden moeten wachten, zodat de videoref de beelden kon bekijken.”

Vroeger zou zo'n goal afgekeurd worden, maar daar zijn ze minder streng over geworden. “Daarom neig ik er nu eerder naar dat dit doelpunt goedgekeurd had moeten worden."

"Volgens de instructies van de UEFA de laatste jaren zou dit ook een goal zijn. De bal was al getrapt en pas dan steekt de spits zijn been uit. Belet hij hem dan op voorhand?", aldus Gumienny.

Volgens Vincent Euvrard had de ref hem verteld dat Nsimba de doelman al een hele match lang hinderde. "Maar dat vind ik een vreemde uitleg, die ze beter niet hadden gegeven. Want de vorige fases hebben niets te maken met deze."