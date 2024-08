Club Brugge ontsnapt met drie punten bij moedig Dender na alweer geval van recidivisme

Club Brugge heeft 20 minuten gevoetbald zoals van hen verwacht mag worden. In die periode maakten ze ook twee goals en dus het verschil. Maar de overige 70 minuten... dat was onder hun niveau. Blauw-zwart is nog bijlange niet waar ze moeten zijn om zonder zorgen straks Champions League te spelen.

De promovendus had de sfeer er wel weten in te brengen voor de match met een optreden van Nicky Jones (vader van Siebe Van der Heyden) en de zon - en de pintjes - deden hun deel van het werk. Maar het niveauverschil werd al heel snel duidelijk.

20 minuten super Club Brugge

Club kwam met héél veel vuur het veld op en het werd meteen duidelijk dat het een lastige namiddag zou worden voor Dender. Na acht minuten ging doelman Verrips al onder een corner door en de opzittende Nilsson kon boven hem uittorenen om de 0-1 binnen te koppen.

Vijf minuten later leek de buit al zo goed als binnen voor blauw-zwart. De tot nu toe geroemde thuisverdediging liet hen combineren in de zestien en dan weet je dat Vanaken wel ergens een vrije man vindt. Dat was deze keer Tzolis en die krulde het leer mooi in de verste hoek.

© photonews

Recidivisme

Veel te gemakkelijk weggegeven. Club was ook gewoon superdominant in dat eerste halfuur. Het meeste werk dat Mignolet kreeg was eens een vrije trap die recht in zijn handen belandde en een schot van Berte.

Club blijkt echter een zware recidivist te zijn. Elke keer als ze eens een goeie periode hebben in een match wordt die steevast gevolgd door een periode waarin ze terugzakken in plaats van door te drukken. Het lijkt een structureel probleem te zijn, want we kunnen ons niet voorstellen dat nu al drie trainers op rij de instructie geven om de voet van het gaspedaal te halen.

© photonews

Net voor rust kreeg Hrncar al een 100 procent kopkans, maar de Slovaak liet de wenkende aansluitingstreffer liggen. Even later was het dan toch prijs toen een vrije schop voor de voeten van Rodes viel en die in het dak van het doel knalde. Club speelt te veel met vuur om al top genoemd te worden.

Skov Olsen, schim van zichzelf

Want die eerste 20 minuten, die konden ze in de tweede helft niet meer reproduceren. Benieuwd ook wanneer Skov Olsen zijn beste vorm eens gaat vinden. De Deen is een schim van zichzelf en dat illustreerde hij nog maar eens met foute passes en beslissingen.

Club zakte diep in en kon geen gevaar meer creëren. Wie met vuur speelt, brandt zijn vingers. Maar deze keer dus niet. Dender kwam nog aandringen, maar vond geen openingen meer. Club ontsnapte, maar dat zal op deze manier niet elke week gebeuren.

Ordonez moest in de toegevoegde tijd de meubelen nog redden met een ongelooflijke tackle voor Soladio kon scoren. Al gaf hij wel zelf de bal weg. Club moet dringend een manier vinden om zijn niveau langer vast te houden.