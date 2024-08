Standard houdt de punten thuis dankzij een strafschop tegen tienkoppig Beerschot dat opnieuw niet kan winnen

Beerschot had nood aan punten, de Antwerpenaren wonnen nog geen enkele wedstrijd. In die zoektocht koos Dirk Kuyt voor dezelfde elf als de partij tegen Genk. Leko verving de geschorste Lawrence door Camara.

In de eerste helft vielen er weinig kansen te noteren. De beste waren aan de kant van Beerschot met Verlinden en Keita. Bij Standard moest het gevaar via Fossey komen maar net zoals tegen Kortrijk misten de mannen van Leko creativiteit voorin.

Op slag van rust verloor Standard Hautekiet door een hoofdblessure. De jonge Belg kopte hard tegen het hoofd van Keita en moest met een bebloed hoofd verzorgt worden. De verdediger blijft bij bewustzijn wil zelf van het veld stappen maar dat lukte niet.

© photonews

Ook in de tweede helft waren er weinig kansen. Op het uur kwam Beerschot met tien te staan na een rode kaart voor Plat. De verdediger ging met een gestrekt been door op het bovenbeen van O'Neill.

Standard ging op zoek naar de openingstreffer en begon meer te dreiging. Die dreiging werd beloond want in minuut 70 kregen de 'Rouches' een strafschop na een fout op Camara. Benjdida zette die feilloos om zorgde zo voor een 1-0 stand.

© photonews

Beerschot is met tien spelers onmachtig om nog te dreigen tegen Standard en zo eindigde de wedstrijd 1-0 in het voordeel van Standard. Beerschot kon nog geen enkele wedstrijd winnen. Standard heeft acht punten na vijf wedstrijden.

Bij Standard was het opnieuw Epolo die zich tot in de kijker speelde. De doelman pakte in de eerste helft uit met enkele knappe reddingen en kon zo de 0 op het bord houden voor Standard. Defensief staat het goed maar om offensief iets te betekenen tegen elf tegenstanders zal Leko toch met oplossingen moeten komen.