Patrick Goots begrijpt Dirk Kuyt maar al te goed: "Beerschot is bestolen"

Afgelopen weekend verloor Beerschot nipt met 1-0 van Standard. Een strafschop en een rode kaart deden de troepen van Dirk Kuyt de das om.

Beerschot ging zondag op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen op het veld van Standard. Uiteindelijk verloor de club met het kleinste verschil.

Een groot keerpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor Brian Plat. Hij wou een bal wegkapen op kniehoogte en kreeg hier eerst geel voor. Nadien werd de scheidsrechter naar het scherm geroepen en besloot hij om nog rood te geven.

Dirk Kuyt was hier na afloop niet over te spreken. Patrick Goots begrijpt de Beerschot-coach. "Ik kan Kuyt begrijpen. Beerschot is een beetje bestolen", begint hij bij Gazet van Antwerpen. "Plat deed een slechte controle, wilde zijn foutje overijverig goedmaken, speelde de bal en beging in de nasleep een overtreding."

"De VAR oordeelde ‘gevaarlijk en met de voet vooruit’. Maar als je de fase op natuurlijke snelheid herbekijkt, dan was een gele kaart, zoals de scheidsrechter aanvankelijk gaf, correct geweest", gaat hij verder.

"Het is voer voor interpretatie, zoals er elk weekend gelijkaardige momenten zijn. Hiervoor is de VAR niet uitgevonden. Het systeem met de videoref bestaat nu al een aantal jaar en bewees op sommige momenten zijn nut. Maar van zulke discutabele beslissingen moet de VAR wegblijven", besluit Goots duidelijk.