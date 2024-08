KV Mechelen pakt op de Bosuil eerste broodnodige driepunter tegen een matig Antwerp

KV Mechelen en Besnik Hasi kunnen opgelucht ademhalen. Na 5 speeldagen is er voor het eerst gewonnen. KV deed dat op het veld van Antwerp na vooral een zeer goede eerste helt en een bijzonder matig Antwerp. Bas Van Eynden was de matchwinnaar met het enige doelpunt.

Antwerp had een uitgelezen kans om zich opnieuw richting de bovenste regionen van het klassement te voetballen na een wisselvallige 6/12 na vier wedstrijden. Maar ook de bezoekers uit Mechelen hadden de punten nodig want ze hadden nog maar slechts twee punten kunnen sprokkelen.

KV Mechelen laat zich niet doen

De thuisploeg kwam als betere ploeg uit de startblokken maar kansen afdwingen was moeilijk. Het was dan ook KV Mechelen dat als eerste op doel kon trappen. Pflücke gritste de bal met wat geluk mee maar kon zijn schot niet genoeg kruisen waardoor Lammens relatief eenvoudig redding kon brengen.

© photonews

De wedstrijd leek helemaal opengebroken want twee minuten later dribbelde Chery zich doorheen de Mechelse defensie alsof het kegeltjes waren op training. Hij dwong De Wolf echter niet tot een redding maar trapte nipt voorlangs. Ook Janssen kwam dicht bij een doelpunt maar de Nederlander kwam net tekort op een lage voorzet van Kerk.

De bezoekers namen het commando over en voetbalden enkele gevaarlijke fases bij elkaar voor het doel van Lammens. Storm leek de 0-1 aan de voet te hebben maar raakte in de confrontatie niet voorbij de Antwerpse goalie die zich goed breed maakte.

© photonews

Op slag van rust was het wel raak voor de bezoekers. Pflücke kreeg de bal opnieuw bij zich na een weggebokste corner. Ditmaal zette hij voor met de buitenkant van de voet en de ingevallen Bas Van Den Eynden kwam op het perfecte moment ingelopen om voor de neus van Van Den Bosch de 0-1 in doel te koppen.

© photonews

Mak Antwerp

Ook na rust was het eerst Mechelen dat voor de dreiging zorgden maar zowel Storm als Ngoy konden Lammens niet echt bedreigen. Antwerp moest dan weer het geweer van schouder veranderen maar slaagde daar niet in, tot onvrede van de supporters.

De Wolf staat pal

In het slotkwartier kwamen er dan eindelijk toch nog kansen voor de Great Old. De Wolf stond echter goed te keepen in het doel voor de Antwerpse spionkop. Eerst bracht hij knap redding op een harde kopbal van Alderweireld, vervolgens stond hij pal op een schot van dichtbij van Vincent Janssen. Ook Riedewald in de blessuretijd werd van de gelijkmaker gehouden door een goed keepende De Wolf.

© photonews

Dichter bij een doelpunt kwamen beide ploegen niet meer waardoor KV Mechelen net als vorig seizoen met 0-1 won van Antwerp. De Great Old blijft zo in de middenmoot van het klassement hangen. KV Mechelen volgt daar niet ver achter maar zal vooral tevreden zijn dat het voor de eerste keer dit seizoen heeft kunnen winnen.