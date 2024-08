Bizarre rode kaart is zeldzaam memorabel moment in teleurstellende pot voetbal tussen STVV en Union SG

STVV begon zijn seizoen met 1 op 12 en had dus dringend punten nodig, terwijl Union SG met 7 op 12 mooi in het peloton stond. Met een overwinning konden ze co-leider worden in de Jupiler Pro League.