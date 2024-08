Serge Gumienny ziet dat scheidsrechter Visser de mist inging: "Hij had zijn fout moeten toegeven, hoe moeilijk dat ook is"

STVV speelde zondag 0-0 gelijk in eigen huis tegen vice-kampioen Union SG. Daardoor konden de Truienaars hun tweede punt van het seizoen verdienen. Maar niet alles verliep volgens plan...

STVV kon ervoor zorgen dat het van die vervelende laatste plaats af is, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Invaller en debutant Isaias Delpupo kreeg een rode kaart na slechts enkele minuten op het veld gestaan te hebben.

🤔 | Een verdiende rode kaart voor Isaías Delpupo? 🟥🐥 #STVUSG pic.twitter.com/shTK51cH60 — DAZN België (@DAZN_BENL) August 25, 2024

Een zeer wilde actie, waarbij de speler amper werd geraakt. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny vond het in ieder geval geen juiste beslissing van ref Lawrence Visser. "Bij STVV - Union verdiende Isaias Delpupo voor mij geen rood voor zijn tackle."

"Ja, hij ging er stevig in. Maar hij deed dat niet met een gestrekt been en raakte Rasmussen op zijn voet. Niet boven de enkel dus, waar het meestal over gaat. De snelheid en de kracht vond ik in deze fase ook niet overdreven", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"Ik ben het eens met VAR Lothar D’Hondt om scheidsrechter Lawrence Visser naar het scherm te roepen. Want de ref zag Delpupo roekeloos invliegen en dacht dat het een zware fout is. Zeker omdat Rasmussen zijn knie verdraaide en zich pijn deed. Maar goed, daar moest Delpupo niet extra gestraft voor worden", gaat hij verder.

“Het is natuurlijk Visser zijn recht om bij zijn beslissing te blijven, want hij heeft als ref altijd het eindoordeel. Maar hier had de VAR gelijk en had Visser zijn foutje moeten toegeven, hoe moeilijk dat ook is. Erik Lambrechts slaagde daar wel in. Hij draaide een rode kaart terecht terug bij Dender - Club Brugge", besluit Gumienny.