Invaller Kévin Denkey verlost Cercle Brugge met deugdoende zege tegen pover KAA Gent

Cercle Brugge heeft voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. Tegen KAA Gent was het de betere ploeg, Kévin Denkey toonde zijn ploeg de weg.

Cercle Brugge had drie nederlagen op rij geleden in de Belgische competitie en stond voorlaatste met amper vier punten. Dat leek Miron Muslic niet te deren, want hij zette Kevin Denkey op de bank. De spits is wel al een tijde uit vorm.

De Vereniging was ook niet onder de indruk van de 2-4 zege van KAA Gent enkele dagen geleden tegen de buren van Club Brugge. De thuisploeg startte gretig, de Buffalo's hadden het opnieuw erg moeilijk in Jan Breydel.

Echte kansen waren er wel niet in de eerste helft. Cercle trapte één keer tussen de palen, Gent geen enkele keer. Een logische 0-0 dus bij de rust, maar wel al drie gele kaarten voor Gent. Cercle telde er één.

Denkey verlost Cercle met twee goals

Na de rust wel meteen een goede kans voor Felipe Augusto. Na slecht wegwerken van Torunarigha kon hij vrij trappen, Roef hield met een reflex de bal uit zijn doel. Ook Gent kreeg een goede kans, Ito knalde op de lat, de bal botste net voor de doellijn.

Twintig minuten voor tijd kwam Denkey tussen de lijnen, een kwartier voor tijd brak hij de ban voor Cercle. Denkey kwam goed voor zijn man in de zestien en tikte een voorzet van Nazinho binnen, zijn eerste goal in een maand voor de Vereniging.

Denkey zorgde in de toegevoegde tijd voor de verlossende 2-0, Fadiga zorgde in het absolute slot voor de 2-1. De tweede zege van het seizoen van Cercle kwam niet meer in gevaar, maar het blijft wel voorlaatste. Gent laat de kans liggen om alleen tweede te worden.