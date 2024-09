KAA Gent-verdediger laat van zich horen: 'Dit was het grote probleem tegen Cercle'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent verloor gisteren met 2-1 van Cercle Brugge, een nederlaag die vooral te wijten was aan vermijdbare fouten en gemiste kansen.

Noah Fadiga speelde een belangrijke rol in de slotfase, maar ondanks zijn doelpunt kon hij de Buffalo's niet aan punten helpen. “Nee, ik kan niet leven met deze nederlaag”, aldus de 24-jarige verdediger tegenover Het Nieuwsblad.

De fysiek sterke speelstijl van Cercle zorgde voor problemen bij Gent. Fadiga benadrukte dat zijn ploeg beter met hun eigen kansen had moeten omgaan en het spel van Cercle niet had moeten laten doorgaan.

Tegen een ploeg die constant hoge druk zet, zoals Cercle, is het volgens hem belangrijk om risico’s te vermijden en kalm te blijven in de opbouw. Toch blijft hij positief en ziet hij ruimte voor verbetering.

Ondanks de teleurstelling wil de rechtsback van AA Gent de focus snel verleggen naar de volgende wedstrijd tegen OH Leuven. De verdediger gelooft dat zijn ploeg nog steeds goed gepositioneerd staat in het klassement.

Fadiga gelooft dat Gent op eigen veld sterk genoeg is om het verschil te maken. Hij benadrukt dat de ploeg vooral moet vasthouden aan hun eigen speelstijl, zeker in thuiswedstrijden. De nummer twee speelt zondagavond een thuiswedstrijd tegen OH Leuven, voordat het donderdag naar Chelsea trekt voor de Conference League.