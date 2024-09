KAA Gent gaat de boot in tegen Cercle Brugge: Wouter Vrancken zegt wat er fout liep

KAA Gent heeft op het veld van Cercle Brugge zijn mooie reeks niet verder kunnen zetten. De Buffalo's verloren met 2-1 en laten zo de kans liggen om alleen tweede te worden.

Afgelopen zondag leerde KAA Gent nog een lesje Club Brugge in efficiëntie en won het met een knappe 2-4, zelfs als lag het een groot deel van de wedstrijd onder. De Buffalo's pakten daardoor 10 op 12 en stonden gedeeld tweede.

Net als zondag lag Gent opnieuw onder tegen Cercle Brugge. En deze keer vielen de goals wel aan de overkant, met twee keer Denkey die scoorde. Fadiga scoorde nog wel de aansluitingstreffer, maar te laat.

Vrancken legt vinger op de wonde

"Dit is teleurstellend", zei coach Wouter Vrancken na de wedstrijd. "We brengen onszelf in moeilijkheden in de eerste helft met onze keuzes aan de bal. We hebben niet veel getraind, maar daar hebben we wel getoond wat we verwachten."

"Dat was zeker niet om korte ballen in hun pressing te spelen, waardoor we onder druk komen staan. In de eerste helft hebben we dat veel te veel gedaan, waardoor we constant onder druk staan. Maar we verdedigen onze zestien wel goed."

"Hun eerste goal komt door een korte bal. Met twee korte ballen geven we hen de kans om gevaarlijk te zijn. Dat had niet gehoeven. Het was niet genoeg vandaag omdat we de foute keuzes maakten achteraan", zei Vrancken nog.