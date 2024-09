Miron Muslic verklaart waarom Kévin Denkey op de bank begon, spits reageert ook zelf na zijn twee goals

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Miron Muslic prikkelde zijn spits Kévin Denkey door hem op de bank te zetten. En Muslic kreeg de reactie waarop hij hoopte van de topschutter van vorig seizoen.

Kévin Denkey is bijna altijd een zekerheid in de basis bij Cercle Brugge, dit seizoen stond hij in de Belgische competitie altijd aan de aftrap. Maar tegen KAA Gent wilde Muslic Denkey prikkelen door hem op de bank te zetten.

Twintig minuten voor tijd viel Denkey in, zeven minuten later scoorde hij de 1-0. Voor de Togolees zijn eerste goal in een maand voor Cercle. In de toegevoegde tijd deed hij er nog een tweede doelpunt bij.

Muslic blij met reactie van Denkey

Ook bij Denkey zelf deed het deugd om nog eens te scoren. "Het is goed dat er even een lastige periode was, daar leer je uit en boek je progressie van. Uiteindelijk word je er dus beter door", zei hij achteraf.

"Ik was nooit dood, dus dit is niet de wedergeboorte van mij", zei de Togolees. Ook zijn coach Miron Muslic was tevreden met de reactie die hij zag van de spits. "Kévin Denkey toonde zijn mentale veerkracht."

"De schop onder zijn kont was nodig, maar belangrijker was hoe hij reageerde op het veld", stelt Muslic. "Ik ken hem ondertussen al drie jaar, ik weet hoe hij reageert als ik hem prikkel. En Kevin is altijd belangrijk geweest voor ons."