Kapitein Stefan Mitrovic scherp voor ploegmaats bij KAA Gent na nederlaag tegen Cercle Brugge

KAA Gent verloor donderdag met 2-1 van Cercle Brugge. Kapitein Stefan Mitrovic zag de Buffalo's fouten maken bij de twee goals van Kévin Denkey.

Net als afgelopen zondag had KAA Gent het moeilijk op Jan Breydel. Cercle Brugge was de betere ploeg, maar scoorde niet. De Buffalo's konden zelf wel weinig kansen creëren, een schot van Ito op de lat was het gevaarlijkste.

Een kwartier voor tijd scoorde Kévin Denkey een eerste keer nadat Gent de bal te makkelijk weggaf achteraan. Denkey scoorde nog eens in de toegevoegde tijd nadat de Buffalo's een inworp op eigen helft weggaven.

Mitrovic over goals van Cercle Brugge

"Onnodig", zei kapitein Stefan Mitrovic over de twee tegengoals. "Wat er fout liep bij die goals? Het is beter dat ik daar geen commentaar op geef", bleef de Serviër diplomatisch. Hij wilde niemand met de vinger wijzen.

"Het is duidelijk dat we in de fout gingen en vermijdbare goals slikken." De kapitein van KAA Gent wil echter snel de knop omdraaien en zich focussen op de thuiswedstrijd van zondag tegen OH Leuven.

"We moeten er zondag voor zorgen dat we eens met volle focus starten." Want zowel tegen Club Brugge als tegen Cercle Brugge werden de Buffalo's in het begin van de wedstrijd overrompeld door de tegenstander.