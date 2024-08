Daan Heymans doet het opnieuw en schenkt Sporting Charleroi de drie punten tegen KV Kortrijk

Een prima wedstrijd van Sporting Charleroi dat heel de wedstrijd domineerde tegen een heel zwak KV Kortrijk. De thuisploeg had genoeg aan één doelpunt om de drie punten te grijpen.

Prachtig voetbalweer in Charleroi en dit inspireerde direct de thuisploeg om hun publiek te verwennen.

Vroege voorsprong

Sporting Charleroi begon de wedstrijd sterk. Ze domineerden tegen KV Kortrijk dat maar moeilijk voet aan de grond kreeg. Hiervan kon topscoorder Daan Heymans van profiteren. Een hoekschop van Adem Zorgane werd prima genomen en hiervan kon Heymans profiteren.

Hij zetten zijn hoofd prima tegen de bal en kopte de bal voorbij de doelman van KV Kortrijk. Zo kwam Sporting Charleroi op voorsprong na amper 10 minuten spelen.

Sporting Charleroi domineert

KV Kortrijk kreeg geen voet aan de grond tegen een sterk spelend Sporting Charleroi. Ei zo na kwamen ze zelfs op een dubbele achterstand, maar de grensrechter en de VAR brachten redding. Badji kreeg een prima voorzet van Bernier en schoot de bal staalhard voorbij de doelman van KV Kortrijk.

Het feest ging echter niet door want Bernier stond buitenspel toen hij de assist gaf. De grensrechter had dit goed gezien en stak direct zijn vlag in de lucht. De VAR controleerde nog even en bevestigde de beslissing van de grensrechter.

De thuisploeg gaat op hun elan verder

In de tweede helft zagen we exact zelfde scenario. Sporting Charleroi domineerde en KV Kortrijk kwam niet in de buurt van de doelman van Sporting Charleroi.

KV Kortrijk kwam zelfs nog goed weg want tot tweemaal toe bracht het doelhout redding. Heymans scoorde bijna zijn tweede en Parfait Guiagon had vlak voordien ook al het doelhout getroffen.

Zware botsing en een bloedende Kortrijkzaan

Haruya Fujii en Ryan Alebiosu kwamen ongelukkig met elkaar in botsing. Beide wilden vol voor een hoge bal gaan, maar Fujii botste met zijn mond tegen het achterhoofd van Alebiosu.

Fujii moest zwaar bloedend het veld verlaten met een kapotte lip. Alebiosu moest uiteindelijk ook het veld verlaten omdat zijn hoofdwonde niet stopte met bloeden. Een aderlating voor KV Kortrijk dat maar niet tot kansen kwam.

Sporting Charleroi kan naar boven kijken

De zege van Sporting Charleroi kwam nooit nog in het gevaar. KV Kortrijk kon geen vuist meer maken en Daan Heymans schenkt zijn club wederom de drie punten.

Met 9 op 15 is Sporting Charleroi goed aan het nieuwe seizoen begonnen en klimt naar de 3de plaats in de Jupiler Pro League.