Westerlo geraakt niet voorbij OH Leuven, maar hijst zich wel naast Anderlecht

Westerlo klimt voorlopig naast Anderlecht aan de top van het klassement met 10 punten. De Kemphanen geraakten zaterdag niet voorbij een tot dusver ongeslagen OH Leuven. Na 90 minuten stond het 1-1.

Timmy Simons zag deze week Madsen verkassen, en verving hem door Alcocer. Dat was meteen ook de enige wijziging bij Westerlo. OHL-coach Oscar Garcia hield Siebe Schrijvers op de bank en gaf een basisplaats aan William Balikwisha en Ricca.

Westerlo vond dit seizoen al 12 keer de weg naar de netten, Timmy Simons laat zijn jongens vooruit voetballen en dat was ook nu opnieuw zo. We kregen tijdens de eerste helft twee mooie doelpunten voorgeschoteld.

Na 14 minuten klommen de Kemphanen op voorsprong. Stassin pakte uit met een heerlijke actie en speelde Mebude aan, die op zijn beurt niet twijfelde en de bal uitstekende voorbij Tobe Leysen knalde.

Lang stond de voorsprong niet op het scorebord want al 5 minuten later scoorde William Balikwisha een geweldige goal. Van buiten de grote rechthoek trapte hij het leer in de verste hoek voorbij een machteloze Bolat.

Kort voor de pauze viel Pletinckx uit met een vreselijke blessure. Zijn voet was volledig verdraaid, zijn ploegmaats riepen de hulpdiensten op om snel op het veld te komen. Hij werd van het veld gedragen en naar het ziekenhuis gebracht. We wensen hem alvast een spoedig herstel toe.

De watersluizen gingen helemaal open in 't Kuipje bij de start van de tweede helft. Het maakte het voetballen er niet makkelijker op en de glijpartijen zorgden voor enkele gele kaarten. Het spel ging goed op en neer, de twee teams zochten nadrukkelijk naar de winnende goal.

Er vielen mogelijkheden aan de twee kanten: Verstraete plaatste naast en Westerlo kwam goed weg toen Bolat de bal loste en die via Vuskovic net naast dwarrelde. Aan de overkant knalde Alcocer naast en krulde Piedfort voorlangs.

Banzuzi had nog een geweldige interceptie in huis op een messcherpe aanval van Westerlo en N'Dri trapte van dichtbij over de kooi van Bolat. In de extra tijd mikte N'Dri een plaatsbal nog op de paal en zo kwamen de Kemphanen nog goed weg.

Meer dan voldoende kansen, maar het bleef 1-1. OH Leuven blijft zo ongeslagen, het speelde nu al vier keer gelijk en schiet dus niet zo heel veel op in het klassement. Westerlo prijkt voorlopig opnieuw bovenaan met evenveel punten als Anderlecht.