Genk geeft Anderlecht een helft lang voetballes en het had evengoed monsterscore kunnen zijn: Edozie enige lichtpunt bij paars-wit

Ja, het was maar 0-2. Dat is echter een vertekend beeld, want Genk had in de eerste helft heel wat meer kunnen scoren, ware daar niet alweer een super Colin Coosemans. In de tweede helft ging de voet van het gaspedaal, maar nog waren de beste kansen voor de Limburgers.

Genk had bij de rust minstens 0-2 voor moeten staan. Dat hadden ze eigenlijk na tien minuten al moeten doen. Vijf minuten ver en Zanka tikte Tolu aan in de zestien. Licht, maar de bal ging wel op de stip. Steuckers achter de bal, maar Coosemans dook naar de goeie hoek en redde ook de rebound.

Limburgse demonstratie

Vijf minuten later degradeerde Sor Foket tot een verkeerspaaltje en gaf voor tot bij Tolu en de boomlange spits schoot van dichtbij... meters over. Efficiëntie is momenteel nog niet aan hem besteed. Maar hoe hij de verdediging aan de praat hield... Daar betaal je als Genk zijnde natuurlijk zijn loon voor.

Zanka en Dendoncker - ja, die kwam Simic vervangen - hadden er hun handen aan vol. Foket had dat eveneens met Sor en aan de overkant kreeg Augustinsson constant Steuckers en El Ouahdi tegenover zich. Het was een demonstratie van de Limburgers, die eerste 20 minuten.

Loopt er op training bij Anderlecht soms een goeie kopper rond?

Anderlecht wist weer van geen hout pijlen maken. Het duurde tot de 32ste minuut tot Foket eens een kans kon afdwingen, maar Van Crombrugge redde. Genk was dominant, combineerde en heeft alles wat Anderlecht niet heeft: snelheid, kracht en creativiteit.

En toch moest het deze keer op stilstaande fase gebeuren. Heynen verlengde een corner en Sadick kon met de borst binnen duwen. Het enige lichtpunt bij de thuisploeg was Samuel Edozie. Die jongen kan voetballen, maar hij predikt ook in de woestijn. Want in de zestien staat er buiten Dolberg niemand om zijn voorzetten in ontvangst te nemen.

CooseSuperMans

En 't is de enige die laag kan voorzetten. We weten niet met wie ze op training in Neerpede oefenen bij Anderlecht, maar blijkbaar is 't iemand die goed is met de kop. Dolberg kan dat toch niet zijn? Of verdedigt Leoni op hem? Zonder Coosemans was het drama bij de rust nog groter geweest.

Genk, dat heeft zijn zaakjes op orde. Dat is een ploeg die versterkt is ten opzichte van vorig seizoen. Steuckers en Smets, dat zijn toekomstige toppers. Sattlberger, dat is een slimme speler. Bij Anderlecht deden de versterkingen Foket, Zanka en Augustinsson vooral aan paniekvoetbal.

De tweede helft haalde Riemer er de onzichtbare Amuzu af voor Verschaeren en Anderlecht ging zowaar beter voetballen. Zonder kansen af te dwingen weliswaar. Daarvoor krijgen ze niet genoeg volk in de zestien. Genk kon het hoge ritme van de eerste helft niet meer volhouden.

Ze kregen wel de beste kans op de 0-2, maar Sor miste onbegrijpelijk alleen voor Coosemans. In de slotfase viel die dan toch nog nadat Oh slim aflegde voor Bangoura die vrij kon binnen lopen. Genk kwam nooit echt in de problemen en klimt zo naar de leidersplaats. En dat mogen we gezien hun spelniveau logisch noemen. Toch dat van de eerste helft...