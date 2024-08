Duidelijkheid over de horrorblessure van Ewoud Pletinckx

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het waren verschrikkelijke beelden. Ewoud Pletinckx liep zaterdagavond in Westerlo een zware blessure op.

Ewoud Pletinckx raakte zaterdagavond in het duel tussen Westerlo en OH Leuven vlak voor de rust bijzonder zwaar geblesseerd. Hij kwam slecht neer bij de interceptie van een lange bal.

Het was meteen duidelijk aan de stand van de voet te zien dat het ernstig was. De verdediger van OH Leuven staat voor een heel lange revalidatie na de opgelopen blessure.

Pletinckx werd meteen met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Sporza heeft ondertussen duidelijkheid over de aard en de ernst van de opgelopen verwondingen.

Het zou gaan om een kuitbeenbreuk. Het verdict is dan ook zwaar. Pletinckx zal meerdere maanden afwezig zijn om te herstellen van de blessure.

Het thuispubliek zorgde alvast voor een mooie geste door voor Pletinckx te applaudisseren toen hij van het veld gedragen werd. De meegereisde fans van OHL scandeerden zijn naam.