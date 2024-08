Horrorblessure tijdens Westerlo-OHL: "Hij stond helemaal paraplu"

Net voor de rust in de match tussen Westerlo en OH Leuven gebeurde iets dat niet voor gevoelige kijkers was. Een horrorblessure voor Ewoud Pletinckx.

In minuut 42 kwam er een voorzet van Westerlo, maar daarbij ging Ewoud Pletinckx in wat een onschuldig duel was plots neer. De beelden, toen hij neerkwam, waren verschrikkelijk om zien. De voet van Pletinckx stond helemaal de verkeerde kant uit. “Dat is een verschrikkelijke blessure”, klonk het meteen bij de wedstrijdcommentator op DAZN. “Arme Ewoud Pletinckx. Hij stond helemaal paraplu, die voet. Verschrikkelijk. Ocharme, ocharme Ewoud Pletinckx.” De speler bleef wel bij bewustzijn terwijl hij behandeld werd door de verzorgers van OH Leuven. Hij werd met een draagberrie van het veld gedragen. De voet stond gewoon de verkeerde richting uit. Doodjammer voor de speler om dit te moeten meemaken. Hij zou wel eens lange tijd afwezig kunnen zijn. De supporters van Westerlo trakteerden hem op een oorverdovend applaus. De meegereisde fans van OHL scandeerden zijn naam. Wij wensen Ewoud alvast een goed herstel toe. Pletinckx werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.





