Alexandersson komt met update over zwaar gehavende speler na botsing met ploegmaat

Het was eventjes een waar slagveld bij KV Kortrijk. Fujii en Alebiosu botsten in de wedstrijd op Sporting Charleroi tegen elkaar.

Het bloed gutste uit de mond van Fujii nadat hij met zijn ploegmaat Alebiosu in botsing kwam. De Japanner botste vol op het achterhoofd van zijn ploeggenoot. De twee moesten eventjes buiten het veld verzorgd worden.

Freyr Alexandersson, de trainer van KV Kortrijk, kwam ondertussen met een update over de toestand van zijn speler. “Het ziet er vreselijk uit, zijn lip is helemaal aan flarden”, klinkt het bij Sporza.

Al denkt de IJslander niet dat hij zijn speler zal moeten missen. “Gelukkig moet hij niet met zijn lip spelen en hij zegt ook niet zoveel. Hij zou volgende week dus moeten kunnen spelen.”

Alexandersson moest zich wel neerleggen bij de nederlaag in Charleroi, al zat er voor hem toch wel wat meer in. “Als je de duels niet kan winnen en ook het onderspit delft bij de tweede ballen, dan kan je het momentum niet aan jouw kant krijgen. We hadden het heel moeilijk in de eerste helft.”

Na de rust kwam KV Kortrijk veel beter voor de dag. “We slaagden erin de duels wel te winnen. Toch konden we geen kansen afdwingen, dus het is zeker een verdiende overwinning voor Charleroi.”