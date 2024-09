Club Brugge maakte de juiste keuze: Gent-speler lag ook op tafel om naar Jan Breydel te verhuizen, maar...

Tijdens de voorbije transferperiode leek Club Brugge even in de race te zijn voor de handtekening van de jonge spits Andri Gudjohnsen, zoon van voormalig speler Eidur Gudjohnsen. In een interview met HLN bevestigt Dévy Rigaux dat hij daadwerkelijk contact opnam met Gudjohnsen senior.

Dévy Rigaux, Director of Football, had nog een goed contact met Eidur Gudjohnsen, vader van Andri en ex-speler van Club Brugge. Ondanks dat contact zag Club Brugge uiteindelijk toch af van een transfer van Andri Gudjohnsen. Rigaux legt uit waarom: "Ons team was niet overtuigd dat hij keuze nummer één was." Volgens Rigaux was het cruciaal om open en eerlijk te communiceren over de situatie. "Eidur begrijpt zoiets als de besten. Kijk, je moet vooral eerlijk zijn. Niet doen alsof je iemand wil." "Of zeggen dat je iemand wil omdat hij dan niet naar die of die club zou gaan. Je legt gewoon uit waarom het niet Club Brugge zal zijn." De beslissing om niet voor Gudjohnsen te gaan, bleek achteraf goed uit te pakken voor Club Brugge. Uiteindelijk koos de club voor de Zweedse spits Gustaf Nilsson, die voor bijna 6,5 miljoen euro werd overgenomen. Nilsson bewees al snel zijn waarde door in acht competitiewedstrijden drie doelpunten te maken en vier assists te geven. Hij kreeg zelfs de voorkeur op Jutgla in de spits. Rigaux kan met tevredenheid terugkijken op deze keuze, terwijl Andri Gudjohnsen bij AA Gent nog moeite heeft om zich volledig door te zetten, met slechts één doelpunt in twaalf wedstrijden.