Thibo Somers onthult de winnende formule die Cercle Brugge plots gevonden heeft

Cercle Brugge heeft eindelijk nog eens van de zege kunnen proeven tegen KAA Gent. Thibo Somers en Hannes Van der Bruggen zien wel nog ruimte voor verbetering.

Na drie nederlagen op rij in de Belgische competitie kon Cercle Brugge tegen KAA Gent eindelijk nog eens winnen. Dat geeft de Vereniging weer wat ademruimte, ook al staan ze nog altijd voorlaatste in de stand.

Kapitein Thibo Somers weet dat ook de wedstrijd van zondag tegen STVV, dat 13de staat, belangrijk wordt. "We moeten het gevoel van deze zege nu vasthouden, we hebben getoond tot wat we in staat zijn."

Muslic gooide ook zijn systeem om, Cercle speelt nu met drie centrale verdedigers. "Dat slaat goed aan", stelde Somers. "Soms moet je je aanpassen aan de spelers die er zijn en dat hebben we gedaan."

Somers twijfelde niet aan Denkey

Wat ook een verschil is met de voorbije weken is spits Kévin Denkey. Miron Muslic liet hem op de bank beginnen, maar Denkey had met zijn twee goals een groot aandeel in de zege. "Op training heeft hij altijd zijn kwaliteiten getoond", stelt Somers.

"Iedereen had verwacht dat hij een transfer ging maken, die op het laatste moment is afgesprongen. Hij had het dan ook even mentaal moeilijk, maar het is iemand die heel hard werkt en professioneel is. En dat loont altijd."