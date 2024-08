OFFICIEEL: STVV heeft weer beet en stelt nieuwe nummer 9 voor

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV heeft weer beet. Andrés Ferrari is de nieuwe nummer 9 van de Kanaries.

De competitiestart verloopt zeer moeizaam voor STVV. De club uit Limburg verzamelde nog maar twee punten na vijf speeldagen en staat zo voorlaatste in de stand.

Met een doelpuntensaldo van -9 moet er duidelijk iets veranderen. Daarom is het voor de club goed dat er op maandag een nieuwe spits werd voorgesteld.

De 21-jarige Andrés Ferrari wordt voor één seizoen gehuurd van het Spaanse Villarreal FC. De Uruguayaan is op zoek naar speeltijd bij een eerste ploeg.

Die hoopt hij nu in België te krijgen. Zijn verblijfs – en arbeidsvergunning moeten nog in orde worden gebracht, maar van zodra dit geregeld is zal hij zich bij de groep voegen.