Overdreven rode kaart? Coach van Delpupo heeft wat te zeggen over zijn speler en schuwt de kritiek niet

STVV speelde zondag 0-0 gelijk in eigen huis tegen vice-kampioen Union SG. Het 'hoogtepunt' van de wedstrijd was een snelle rode kaart voor de ingevallen Isaias Delpupo. En daar was toch heel wat om te doen achteraf.

STVV kon ervoor zorgen dat het van die vervelende laatste plaats af is, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Invaller en debutant Isaias Delpupo kreeg een rode kaart na slechts enkele minuten op het veld gestaan te hebben. 🤔 | Een verdiende rode kaart voor Isaías Delpupo? 🟥🐥 #STVUSG pic.twitter.com/shTK51cH60 — DAZN België (@DAZN_BENL) August 25, 2024 Een zeer wilde actie, maar contact met de Union-speler was er niet. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny vond het een te zware beslissing, net als vele andere insiders en analisten. De sterke mannen van het Belgian Referee Department hadden achteraf lof voor de keuze van Visser om - ondanks een VAR-tussenkomst - bij een rode kaart te blijven. Slechte punten voor de VAR dus vooral. Coach boos op zijn speler Christian Lattanzio had als coach van de invaller ook wel wat te zeggen over de zaak. "Mijn staf vertelde me dat het een bijzonder strenge rode kaart was." "Ik moet het nog eens bekijken. In elk geval moet Isaias Delpupo zich veel beter beheersen. Hij moet hier lessen uit trekken", wilde hij toch vooral de hand in eigen boezem steken.