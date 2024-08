Iedereen vindt geel voldoende, maar Visser krijgt zelfs lof van Referee Department voor rode kaart

In de match tussen STVV en Union kreeg Isaias Delpupo rood. Al zijn er heel wat mensen niet akkoord met die sanctie.

Twee minuten duurde het debuut van Isaias Delpupo voor STVV. Hij kreeg rood van scheidsrechter Lawrence Visser na een tackle op Mathias Rasmussen. De ref werd door de VAR naar het scherm geroepen, maar bleef bij zijn rode kaart.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny liet al weten dat de VAR gelijk had en Visser zijn rode kaart had moeten omzetten in een gele kaart. Ook Jacky Mathijssen is dat oordeel toegedaan, zo laat hij weten in Het Belang van Limburg.

“Maar ik denk niet dat hij dit met volle wil deed, geel was dus voldoende geweest. Ik denk dat Visser wat te zeer in zijn ego geraakt was om die beslissing terug te draaien”, klinkt het bijzonder streng.

Het bondsparket is echter bijzonder streng voor Delpupo. Zij willen hem een week effectief schorsen en ook een week met uitstel geven, plus een boete van 2.500 euro, voor een “roekeloze, vliegende tackle”.

Volgens het Referee Department is de rode kaart juist. Lawrence Visser krijgt zelfs lof omdat hij bij zijn beslissing bleef, ondanks de tussenkomst van de VAR.

“Door de manier waarop Delpupo zijn tackle inzette, het potentiële gevaar dat daarbij kwam kijken en het contact met de tegenstander, had de VAR niet moeten tussenkomen. Wij steunen ten volle de scheidsrechter om rood te trekken”, klinkt het.