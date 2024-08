Ex-scheidsrechter geeft uitsluitsel: Moest doelpunt van KV Mechelen afgekeurd worden?

KV Mechelen won zaterdagavond met het kleinste verschil van Royal Antwerp FC. Al zat er een stevig reukje aan het Mechelse doelpunt.

Malinwa klopte Royal Antwerp FC dankzij een kopbaldoelpunt van Bas Van den Eynden, al was er meteen heel wat discussie over die goal.

Op de beelden is duidelijk te zien dat Aziz Ouattara, op het moment dat de voorzet van Patrick Pflücke vertrekt, buitenspel staat. Hij gaat dan in duel met Toby Alderweireld, maar raakt de bal zo goed als zeker niet. De Ivoriaan neemt op die manier voor velen wel deel aan het spel.

Trainer Jonas De Roeck van Antwerp liet achteraf al zijn ongenoegen blijken over de fase. Hij is het oordeel toegedaan dat Ouattara wel degelijk deelneemt aan het spel. De VAR had volgens hem moeten ingrijpen.

“Het doelpunt had afgekeurd moeten worden, want Aziz gaat in duel om de bal”, stelt huisref Tim Pots bij Het Belang van Limburg. “Of hij dat duel nu wint of niet, dat doet er niet toe. ‘Interfering of play’, heet dat.”

“Hij neemt deel aan het spel en daarmee maakt hij zijn buitenspelpositie strafbaar. De VAR had de ref naar het scherm moeten roepen, want dit is geen feitelijke beslissing. En de goal had dan afgekeurd moeten worden.”