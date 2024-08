Lardot vertelt of rode kaart voor Beerschotspeler Plat terecht was

Dirk Kuyt was na afloop van de match tegen Standard niet te spreken over de scheids. Hij vond dat de rode kaart van Plat niet terecht was. Maar wat vindt men in Under Review?

Beerschot moest de match tegen Standard, met 1-0 verloren, met zijn tienen afwerken. Scheidsrechter Jasper Vergoote gaf Brian Plat eerst geel, maar na een VAR-interventie werd dat uiteindelijk een rode kaart.

“In de Premier League, waar ik zelf toch zes jaar heb gespeeld, zouden ze bij die fase zeggen ‘play on’”, reageerde Dirk Kuyt na afloop van de partij.

“De scheidsrechter gaf geel, maar waarom roept de VAR hem dan nog naar het scherm voor rood? Dat snap ik echt niet. De VAR is in het leven geroepen om ons te helpen en te wijzen op duidelijke fouten. Nu zorgt het alleen voor een hoop discussie. Is het dan nog wel een hulpmiddel?”

Juiste mensen in de VAR?

Kuyt vroeg zich openlijk af of er wel de juiste mensen in de VAR zitten. “Dit is een goede interventie van de VAR”, zegt Jonathan Lardot, technisch directeur arbitrage van de voetbalbond, in Under Review over de desbetreffende fase.

“Je ziet de speler met een gestrekt been en met de studs naar voren zijn voet drukken op de heup van de tegenstander. Bij zulke fases moeten we er streng op toezien dat de fysieke integriteit van de spelers wordt beschermd.”

Nochtans raakt Plat eerst nog de bal vooraleer hij O’Neill raakt, maar dat doet er volgens Lardot helemaal niet, zo geeft hij nog mee. “Op deze manier de bal raken heeft geen invloed.”

“Als de speler de bal duidelijk had geraakt, was het een totaal andere fase geweest. Maar er is een groot verschil tussen duidelijk de bal spelen en hem licht aanraken. De rode kaart is dus een juiste beslissing”, aldus Lardot.