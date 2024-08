Beerschot-trainer Dirk Kuyt was woedend en we kunnen hem begrijpen: 'Een vertraagd beeld is een vertekend beeld'

We hebben vandaag ons oor te luister gelegd bij verschillende mensen in het voetbalwereldje. Geen enkele ex-voetballer die ons vertelde dat Beerschot-speler Plat rood had moeten krijgen voor de botsing met Aiden O'Neill. Het sterkt ons in ons geloof: een vertraagd beeld geeft een vertekend beeld.

Er is heel veel om te doen op dit moment. Jasper Vergoote trok eerst geel, maar na raadpleging van de VAR veranderde hij die kleur in rood. Bij Beerschot waren ze woedend, zeker trainer Dirk Kuyt. En we kunnen hem begrijpen. Hoe moest Plat immers anders gehandeld hebben?

Even de fase recapituleren: centrale verdediger Plat miste zijn controle en wou dat herstellen. Hij raakt daarna de bal met een gestrekt been, maar ziet vanuit zijn zijde O'Neill niet als een kanonskogel komen aangesneld. En die raakt nog het been dat op dat moment al weggetrokken wordt.

De botsing is op dat moment onvermijdelijk geworden. Maar wat hij anders moeten doen? De fase opgeven en een deuntje fluiten? Op het moment dat hij naar de bal gaat is er nog geen sprake van O'Neill. Waarom oordeelde Vergoote dan anders?

Rouge ou pas pour Brian Plat face au Standard ? Les avis divergent #DLV ! 🗣️ #RTLsports @KevSauvage @Silvio_Proto1



Retrouvez l'émission sur RTL info et RTL play ou à 19h15 sur RTL club et à 19h sur bel RTL. pic.twitter.com/65MsepnQ51 — RTL sports (@RTLsportsbe) August 26, 2024

Omdat de VAR vond dat geel niet streng genoeg was. We hebben het eerder al gezegd: als je fases tot drie-of viermaal vertraagd gaat bekijken, ziet het er elke keer anders uit. Erger. Hoe moesten ze de snelheid van O'Neill nog inschatten, die geen enkel normaal mens had zien komen in die fase?

Plat had geen enkele intentie om de tegenstander te raken. Hij viseerde de bal en raakte die ook. Het vertragen van de beelden geeft ook een vertekend beeld. Nochtans hebben de refs de instructie gekregen om de fase eerst op normale snelheid te beoordelen als ze naar de beelden kijken.

Dat is dan een gebrek van aanvoelen. De wedstrijd en de intensiteit of bedoeling van de speler. Was het gevaarlijk spel? Dat waarschijnlijk wel, maar dan had het geel volstaan.