Beerschot-coach Dirk Kuyt zeer hard voor arbitrage na nederlaag tegen Standard

Beerschot heeft zondagnamiddag niet kunnen winnen op het veld van Standard. De club uit Antwerpen ging met 1-0 onderuit na een rode kaart en een strafschopdoelpunt. Coach Dirk Kuyt was vooral niet te spreken over die kaart voor Plat.

Beerschot ging zondag op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen op het veld van Standard. De wedstrijd verliep over het algemeen zonder mooi voetbal, zeker in de eerste helft.

Na de rust, kort voor het uur, volgde er wel een kantelpunt in de wedstrijd. Beerschot-speler Brian Plat kreeg rood, al was niet iedereen het eens met die beslissing. Op de beelden is te zien hoe hij de bal wil wegtikken op kniehoogte.

Eerst kreeg hij geel, maar de VAR greep in om er rood van te maken. "Luister... Ik zit sinds 1998 in het voetbal. Dat is, even rekenen, 26 jaar. Ik kan met veel goed omgaan, zeker met verlies. Ik heb vaker verloren dan gewonnen in mijn carrière. Maar met onrechtvaardigheid heb ik veel moeite", vertelde Dirk Kuyt na afloop bij Het Laatste Nieuws.

"Onrechtvaardigheid naar de ploeg toe. Een ploeg die doorheen de week heel hard werkt om de eerste zege van het seizoen te pakken", gaat hij verder. De Nederlandse coach vindt dat de kaart de hele wedstrijd heeft beslist.

"En dan heeft één beslissing van bepaalde mensen zo’n grote invloed. De beslissing was allesbepalend. En daar heb ik moeite mee. Mijn gevoel van onrechtvaardigheid heerst", besluit Kuyt.