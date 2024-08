Peter Vandenbempt ziet dat het niet liep bij Club Brugge: "Dat is toch allemaal ver beneden van wat je mag verwachten van de rijkste en sterkste selectie van het land"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge kon afgelopen weekend met 1-2 winnen van promovendus FCV Dender. Toch verliep niet alles volgens plan, en kwam Club zelfs nog goed weg op het einde.

Club Brugge staat na vijf speeldagen op de achtste plaats in het klassement met zeven punten. De landskampioen kon beter beginnen aan het seizoen, en dat weten ze in West-Vlaanderen ook.

Na nog geen kwartier stond het 0-2 voor Club Brugge, het zag er erg goed uit. Maar blauw-zwart ging niet op hetzelfde elan verder en op slag van rust volgde de aansluitingstreffer van Dender nog.

"Maar het verval nadien was toch veel te groot", merkt Peter Vandenbempt op volgens Sporza. "Het voetbal was dan ineens zwak, slordig en ongeïnspireerd."

"En gaandeweg is Club meer en meer achteruit gekropen, op het einde van elke helft. Niemand op het veld kon dat beletten, dat is toch allemaal ver beneden van wat je mag verwachten van de rijkste en sterkste selectie van het land."

"Het is waar - wat coach Nicky Hayen achteraf ook zei - dat Club dit soort matchen vorig jaar vaak heeft verloren. Maar dat had gisteren toch vooral te maken met een dosis meeval, die zijn voorganger Ronny Deila misschien niet had", gaat Vandenbempt verder.

"Maar goed, 6 op 6. Het is belangrijk dat de spelers en de trainer er zich goed bewust van zijn dat het beter moet. Die evaluatie is belangrijk om er werk van te maken en dat gaat nu eenmaal gemakkelijker als je wedstrijden wint", besluit Vandenbempt.