Vier dagen... Sterkhouder Club Brugge dreigt meer probleem dan wapen te worden, gesprek (of transfer) dringt zich op

Nu vrijdag 30 augustus, dat is de dag dat de grote vijf competities hun transferzomer afsluiten. Een paar spelers in de Jupiler Pro League hopen dat er tegen dan nog een club concreet wordt voor hen. Ook Andreas Skov Olsen, want de Deen loopt er allesbehalve gelukkig bij.

Skov Olsen lijkt zich elke week wat minder te kunnen opladen om op de Belgische velden te spelen. Op Dender zondag was het gewoonweg als 'dramatisch' te omschrijven. Hij wandelde wat rond op zijn rechterflank, nam geen initiatief, deed ook geen moeite om de bal te krijgen...

Eén schot binnen de palen zondag. In vijf matchen dit seizoen heeft Skov vijf keer op doel geschoten, vier daarvan waren gekadreerd. Vorige seizoenen ondernam hij nog minstens drie pogingen per wedstrijd en werd hij constant gezocht door zijn ploegmaats. Nu laat Vanaken hem al eens wijd open staan zonder hem de bal te geven.

Motivatie weg?

De 24-jarige is één van de beste spelers van de competities, maar heeft blijkbaar zijn motivatie verloren. Het verschil met Tzolis op de linkerflank was zondag opmerkelijk. Gretig, acties makend (die niet altijd lukten), zich aanbieden... de Griek wou zich bewijzen.

Wringt daar dan het schoentje? Meent Skov Olsen dat hij in België niets meer te bewijzen heeft? Eigenlijk had hij voor het EK in zijn hoofd al afscheid genomen van Club. En Club vond de tijd ook rijp om hem te verkopen. Vorig seizoen waren er al genoeg incidenten die een indicatie waren dat de relatie op zijn einde aan het lopen was.

Hij gaf onverwacht verstek voor de Conference League-matchen tegen PAOK en Fiorentina, er was al eens heibel met Carl Hoefkens net voor die ontslagen werd. Skov Olsen had niet gedacht dat hij 2,5 jaar na zijn transfer van Bologna nog altijd in de JPL zou spelen.

Vervanger? Nog de transfermarkt op?

Op deze manier kan blauw-zwart met hem niet aan de Champions League beginnen. Met zijn huidig niveau kan Nicky Hayen dat ook niet lang meer verantwoorden ten opzichte van bijvoorbeeld Michal Skoras. Probleem is dat Skoras eigenlijk een linksbuiten is en er na Skov Olsen enkel Talbi is als rechtse winger.

Momenteel is er niets concreet rond de Deen, al zijn er flauwe geruchten vanuit Engeland. Zondag zaten er weer heel wat scouts in de tribunes van Dender, maar met zijn prestatie daar zal hij niemand overtuigd hebben. Als er tegen vrijdag niemand komt aankloppen bij Bob Madou en zijn maten, zal er toch eens een flink gesprek met Skov moeten volgen.

Kan hij de knop omdraaien en zich weer focussen op het project Club Brugge? Daar moet de sportieve leiding zo snel mogelijk een antwoord op krijgen. Op deze manier dreigt hij immers een probleem in plaats van een wapen te worden.