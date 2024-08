Scheidsrechter enorm onder vuur na rode kaart in Dender-Club Brugge

Joedrick Pupe kreeg vlak voor affluiten een rode kaart, maar de tackle op Romeo Vermant leek zelfs op het eerste gezicht zuiver de bal te zijn. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm.

Ref Lambrechts bekeek de actie opnieuw en paste zijn oordeel aan. Pupe kreeg alsnog een gele kaart, al is dat eigenlijk zelfs nog overdreven.

Op sociale media regent het reacties op de beslissing van Lambrechts. “Dit toont nog maar eens het niveau van onze officials”, klinkt het onder andere.

“Wat een grap die Lambrechts”, schrijft iemand omdat de scheidsrechter niet wil toegeven dat hij fout was en toch nog geel geeft voor een zuivere tackle.

De algemene teneur is duidelijk: Lambrechts wil zijn fout duidelijk niet toegeven. Als hij dat wel had gedaan, dan zouden veel mensen dat geapprecieerd hebben, maar hij deed het niet.

Erik Lambrechts die hier een rode kaart voor geeft. Toont nog maar eens het niveau van onze officials. Dit MOET je in real time 100% correct kunnen inschatten Bal voor Dender en zelfs nooit geel #DENCLU

Als dit al rood is, dan is het spelletje kapot. #DENCLU

Dat Lambrechts zijn fout niet durft toegeven en hem alsnog geel geeft is een mooi voorbeeld van hoe slecht de scheidsrechters in België zijn. #DenClu

Een LOEPZUIVERE tackle wordt gewoon bestraft met ROOD? Kunnen we de titel na 5 speeldagen al aan Club Brugge geven ? #DENCLU

Pupe speelt duidelijk de bal. Dat er dan 2’ gekeken moet worden om uiteindelijk fout en geel te geven, is belachelijk en triestig tegelijk. Wat een beschamend niveau onze scheidsrechters tentoonspreiden, week in week uit, is ongelofelijk. #DenClu #JPL #DAZN