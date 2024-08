Antwerp krijgt nieuws over zaak rond vuurpijlen in match tegen Club Brugge

Royal Antwerp FC wordt op het matje geroepen voor de incidenten in Brugge. De strafmaat kan zeer uiteenlopend zijn.

De match delegate liet weten dat er twee incidenten waren tijdens de topper tussen Club Brugge en Royal Antwerp FC van twee weken geleden. Net voor de aftrap werd Bengaals vuur afgestoken in het bezoekende vak op Jan Breydel. Daarbij viel een flare naar beneden, wellicht per ongeluk.

“Daar is een risico aan verbonden, aangezien onder het bezoekersvak de ruimte is voorzien voor bezoekende fans in rolstoelen”, staat in het verslag. “Drie mindervalide Antwerp fans en drie begeleiders waren daar aanwezig. Er werden ook twee flares naar het veld gegooid nadat de aftrap was gegeven.”

Het tweede incident gebeurde tijdens de wedstrijd. Toen werden vijf vuurpijlen gegooid, waarvan ook eentje bedoeld was richting spits Gustaf Nilsson van Club Brugge die op dat moment net op de grond lag.

“Twee andere flares vielen in de zone tussen de LED-boarding en de omheining, op één à twee meter van de Brugse toeschouwers”, gaat de match delegate verder.

“Twee flares vielen in vak 315. Daarbij werd een toeschouwer geraakt en weggebracht voor verzorging. De referee zette de ‘first step’ in werking en liet een oproep doen tot het publiek terwijl het spel stil lag en nadat hij beide kapiteins had geïnformeerd.”

De zaak zal op 3 september voorkomen. De club riskeert een alternatieve sanctie, meestal door de ploeg zelf voorgesteld, al kan er ook een match achter gesloten deuren gegeven worden.