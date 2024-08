Mohamed Fuseini redt Union tegen Sporting Charleroi van mislukte competitiestart

Met momenten probeerde Union voor de overwinning te gaan, maar ze kwamen een stug Sporting Charleroi tegen. De uitschakeling in de Champions League leken ze niet te kunnen doorspoelen, maar het venijn zat hem in de staart. Een laat strafschopdoelpunt zorgde voor de Brusselse opluchting.

De supporters van Sporting Charleroi hadden er zin in. Een goedgevuld uitvak dat het nodige vuurwerk ontstak om hun spelers aan te moedigen. De fans van Union moesten het doen zonder hun smaakmaker Cameron Puertas. De smaakmaker staat op het punt om de club te verlaten en was niet mee opgenomen in de wedstrijdselectie.

Geen wervelende start

Union koos direct voor de aanval, maar botste op een goed georganiseerd Sporting Charleroi. Stelselmatig schoof Union steeds dichter bij het doel van Sporting Charleroi. Dit resulteerde in twee kansen van Fuseini, maar de aalvlugge flankaanvaller zijn kanon stond nog niet goed afgesteld.

Het was niet dat de Carolo's zich naar de slachtbank lieten leiden. Ze probeerden via snelle uitbraken de defensie van Union te ontwrichten, maar zonder succes.

Union voert de druk op

Stelselmatig begon Union gevaarlijker te worden. Vooral El Hadj en Sadiki maakten even van het doel van Sporting Charleroi een schietkraam. Zowel Mohamed Koné als Etienne Camara moeten redding brengen. Ei zo na kwam Union op voorsprong.

Niet lang nadien had Castro-Montes de kans om de thuisploeg op voorsprong te brengen. De wingback zag zijn vrije trap echter naast het doel gaan. Nadien blesseerde de speler van Union zich en moest vervangen worden. Guillaume François was zijn vervanger.

Het was niet dat Sporting Charleroi ongevaarlijk was. Ze loerden op de tegenaanval, maar kwamen niet tot grote kansen.

Union wil dolgraag de drie punten thuishouden

De thuisploeg begon verschroeiend aan de tweede helft. De drukten Sporting Charleroi tegen hun eigen achterlijn. Ze konden de Unionisten alleen foutief afstoppen wat resulteerde in gele kaarten voor Camara, Petris en Cheick Keita.

Camara kwam zelfs heel goed weg want hij maakte twee fouten op 25 seconden die beide geel verdienden. Charleroi bleef dan toch met 11 op het veld staan. Het slechte begin van de 2de helft zorgde ervoor dat Rik De Mil ingreep. Hij wisselde in één keer driemaal en dit moest voor de kentering zorgen.

Het evenwicht was terug

De ingreep van Rik De Mil had succes, want Sporting Charleroi kon het evenwicht herstellen. Het was niet dat zij ineens de betere ploeg werden, maar de dreiging werd groter. Het was Union dat zijn tactiek moest aanpassen en begon te spelen vanuit de omschakeling.

Pocognoli greep ook in met een dubbele wissel, maar dit bracht niet veel zoden aan de dijk. Beide ploegen begonnen meer en meer ruimte weg te geven, maar tegelijkertijd kwam er meer en meer afval in het spel bij beide ploegen.

Het venijn zat hem in de staart

Alles leek erop dat de wedstrijd op een brilscore ging eindigen. In het slot van de partij zette Union echter alles op de aanval en dit resulteerde in een strafschopfout op Lazare.

Mohamed Fuseini zette zich achter de bal en twijfelde niet. Hij schoot de bal in de linkerhoek en Koné was geklopt. Zo kon Union de overwinning veiligstellen in de 93ste minuut en was een mislukte competitiestart voorlopig van de tafel.