Eén van de beste spelers in België (maar enkel als hij er zin in heeft): Club Brugge zit met dubbel gevoel

Hij is een beetje in eigen voet aan het schieten. Andreas Skov Olsen heeft dit seizoen nog niet echt overtuigende matchen gespeeld voor Club Brugge. En dat zou hem wel eens zuur kunnen opbreken. De Noor wil immers een transfer, maar die zit er nog niet meteen aan te komen.

We moeten er geen doekjes om winden: intrinsiek is Andreas Skov Olsen één van de beste voetballers die er op onze velden rondlopen. Het probleem is dat hij dat niet alle weken laat zien. Als hij er zin in heeft is de 24-jarige Noor onstopbaar op zijn rechterkant.

Dan glijdt hij voorbij tegenstanders alsof ze er niet staan. Of komt hij naar binnen en haalt uit met die majestueuze linkervoet. Je weet dat hij het gaat doen, maar niemand kan er iets aan doen. Het enigma is dat hij er niet altijd zin in heeft.

Heel magere interesse

Is het een kwestie van concentratie? Bij Club Brugge zouden ze het ook graag weten. Feit is dat Skov Olsen zich niet voor elke match kan opladen. Tegen Antwerp was hij ook weer een schim van de beste versie die hij kan zijn.

Op dit moment is hij zich daarmee in de voet aan het schieten. Hij wou immers een transfer, maar momenteel is de interesse in hem heel mager te noemen. Om niet te zeggen onbestaand. Mogelijk wachten geïnteresseerde ploegen tot het einde van de mercato, maar dan gaan ze ook bedrogen uitkomen.

Bij Club vallen er immers geen koopjes te doen. Ze verkopen enkel aan hun voorwaarden. Ze betaalden zo'n 6,4 miljoen voor hem in januari 2022 en intussen staat zijn marktwaarde op 18 miljoen. Voor veel minder gaan ze hem nooit laten gaan.

Vervanger? Het is kort dag aan het worden

Ondanks dat hij er soms zijn wedstrijden uitkiest, zijn de statistieken van de winger immers indrukwekkend te noemen. Het beste wat er in België rondloopt. 43 goals en 24 assists in 101 matchen... Da's een beslissende actie in tweederde van de matchen.

Blijft nu de vraag of ze hem nog gaan laten vertrekken. Het is immers kort dag aan het worden om nog een vervanger aan te trekken. Zeker eentje met ongeveer dezelfde kwaliteiten. Op rechts heeft Club niet zoveel alternatieven. Of Skoras moet er gaan spelen, maar die is toch een pak minder bepalend gebleken.

En wat als hij de knop niet meteen kan omdraaien als hij nog minstens een half jaar moet blijven? Het is een publiek geheim dat hij niet de makkelijkste is... Toch een situatie om in het oog te houden.