Paul Gheysens in zwaar weer: Antwerp moet wel zelfbedruipend worden, want eigenaar heeft grote financiële zorgen

Paul Gheysens, de oprichter van vastgoedgroep Ghelamco, verkeert in financiële problemen en probeert dringend cash te genereren door onder andere zijn privévliegtuig en kantoorgebouwen te verkopen en investeerders te zoeken voor zijn voetbalclub Antwerp FC onthulde GvA.

Ghelamco heeft sinds 2022 moeite om aan betalingsverplichtingen te voldoen, wat de groep onder grote druk zet. De problemen van Ghelamco zijn deels te wijten aan een te ambitieus beleid dat ervan uitging dat vastgoedprojecten automatisch geld zouden blijven opleveren.

Dit beleid werd echter ondermijnd door externe factoren zoals de pandemie en de oorlog in Oekraïne, die de vraag naar kantoren deden kelderen en investeerders afschrikten. Gheysens’ strategie om grote vastgoedprojecten te verkopen, stokt, en hij moet nu dure alternatieve financieringen zoeken.

In Polen en Londen, waar Ghelamco grote projecten ontwikkelt, verlopen de zaken moeizaam. De vraag naar kantoorgebouwen is sterk afgenomen, waardoor het moeilijk is kopers te vinden.

Gheysens’ plannen om lucratieve deals te sluiten na de Brexit in Londen, zijn ook getroffen door tegenslagen, zoals het faillissement van een aannemer, wat extra kosten veroorzaakte. Ondanks de problemen blijft Gheysens vechten om zijn groep te redden.

Hij wijst op de technologische geavanceerdheid van zijn gebouwen als troef, maar het vinden van nieuwe financiering blijft lastig. De vastgoedmarkt verkeert in een moeilijke situatie, met weinig transacties en terughoudendheid van banken om nieuwe kredieten te verstrekken. De financiële toekomst van Ghelamco is daardoor onzeker, met aanzienlijke schulden die volgend jaar aflopen.