Steeds meer clubs komen aankloppen voor sterkhouder Antwerp: transfer zit eraan te komen

Keita is de speler waar Antwerp deze transferperiode nog het meeste voor kan vangen. Ze betaalden zelf zo'n 8 miljoen euro voor de middenvelder aan OH Leuven. Een heel hoge transfersom voor een club als Antwerp, maar ze verwachtten dan ook dat ze er meer voor konden krijgen.

Dat is ook het geval, want zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op zo'n 13 miljoen euro. Southampton kwam al aankloppen met een voorstel tot huur met verplichte aankoopoptie. Een deal voor om en bij de 12 miljoen euro, maar dat werd afgewezen door Antwerp.

The Great Old heeft nu geld nodig en wil liever een definitieve transfer én meer geld. Ze zouden nu ook verschillende clubs tegen elkaar kunnen uitspelen, want transferexpert Fabrizio Romano meldt dat steeds meer clubs interesse tonen.

Verschillende van hen zouden uit Italië komen en de kans is dan ook nog groot dat Keita de Bosuil deze zomer nog verlaat. Waar hij naartoe trekt, is voorlopig nog een vraag.

Ook voor Zeno Van Den Bosch is er nog interesse, maar Antwerp wil hem alleen laten vertrekken als er een heel goed bod op tafel komt.

