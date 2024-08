🎥 Jonge Antwerpfan heeft hilarische boodschap voor Hans Vanaken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge won zondag de topper tegen Royal Antwerp FC. Ook naast het veld viel er heel wat te beleven in het Jan Breydelstadion.

Club Brugge klopte Royal Antwerp FC dankzij een strafschopdoelpunt van Nilsson. De overwinning zorgt voor de nodige rust bij blauwzwart. Het wordt een iets rustigere week voor trainer Nicky Hayen dan deze die voorbij is.

Een grootste topper was het echter niet. De wedstrijd moest het hebben van de spanning en de inzet en daar was aan beide kanten van het veld duidelijk genoeg van te vinden.

Ook de supporters van beide ploegen deden meer dan een aardige duit in het zakje om er een spektakelstuk van te maken. De Antwerpfans zorgen hier en daar zelfs voor een hilarische noot.

Zo was er de verwijzing op een Antwerps spandoek naar de supporters van Club Brugge die de Kühnengroet brachten op Standard. Dat kan je hier nalezen en bekijken.

Maar het grappigst van al was een jonge fan van The Great Old die een karton omhoog hield met een boodschap voor Hans Vanaken: “Hans, mag ik jouw truitje om mijn fiets te poetsen?”