📷 Antwerp-supporters treiteren Club-fans met dit spandoek en drijven de spot met hen

U weet wel dat er heel wat commotie was rond de North Fanatics die een racistische groet brachten op bezoek bij Standard. Die supportersgroep is intussen opgedoekt, maar de Antwerp-fans waren dat nog niet vergeten.

Tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge kwam een deel van de Antwerp-aanhang met een spottend spandoek: “Brugse ultra’s: willen maar niet Kühnen. Tot nooit meer!”

Ook de harde kern van Club Brugge had spandoeken voorbereid. “NF13 Per Sempre (voor altijd, red.)” en ‘Money over passion” waren te lezen.

Die leuzen verwijzen naar de fanclub ‘North Fanatics 2013’, die twee weken geleden onder vuur kwam te liggen nadat enkele leden de nazistische Kühnen-groet brachten voorafgaand aan de wedstrijd tegen Standard.

Vorige week kondigde de omstreden fanclub haar ontbinding aan. In een open brief uitten zij kritiek op Club Brugge en hun financiële beleid.

Bij de wedstrijd op de Bosuil hielden enkele fans dan ook borden omhoog met de tekst “Madou buiten.” Bob Madou is de sportief directeur van Club en nam een deel van de taken van Vincent Mannaert over. Hij is ook de eindverantwoordelijke voor het transferbeleid.