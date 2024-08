🎥 Scheidsrechter onder vuur na twee cruciale beslissingen tijdens Beerschot-Genk: wat was rood en wat niet?

De wedstrijd tussen Beerschot en KRC Genk eindigde op een vooroorlogse 3-4-score. Al was het vooral de scheidsrechter die veel aandacht opeiste.

Twee cruciale beslissingen van de scheidsrechter in het duel tussen Beerschot en KRC Genk worden na afloop van de wedstrijd met de nodige argusogen bekeken en druk besproken op sociale media.

Iets na het uur was het prijs toen doelman Matijas van Beerschot de bal buiten zijn doelgebied vastpakte. Scheidsrechter Wim Smet gaf hem enkel maar een gele kaart, terwijl heel wat Genkfans een rode kaart hadden verwacht. De beelden van de actie kan je hieronder bekijken.

Een kwartier kreeg Sadick een rode kaart, nadat hij Kosiah onderuit haalde. Beerschot werkte de strafschop echter niet af, de bal ging tegen de paal.

“Los onder de bal gaan en dan maar met uw handen pakken, straf arbitragewerk”, is alvast te lezen op de sociale media over de beslissing van Smet over de fout van Matijas.

“Hoezo krijgt Sadick rood en de doelman van Beerschot een gele kaart? Terwijl dit ook normaal altijd rood is…”, wordt er ook gereageerd.

Sommigen werpen op dat heel wat keepers dat voortaan zullen doen, maar het is nog altijd de interpretatie van de scheidsrechter die zal bepalen of dit geel of rood is.

